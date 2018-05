Trzaskowski zalicza wpadkę ws. Pomnika Katyńskiego. "Może byłem zbyt zajęty Warszawą"

kapitan.kirk przed chwilą 0

<<< Wszystko, co mogę powiedzieć, to tyle, że ten facet to jakiś żart. Fakty są takie, że to znany antysemita, biały nacjonalista i negacjonista Holocaustu, z zerową wiarygodnością. Jedyną nieprzyjemną sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć

- napisał Fulop.>>>



Oj nie, napisał trochę więcej i nie rozumiem czemu GW przerwała w najciekawszym miejscu. W następnym tweecie było tak: "Przedstawiciele polskiego rządu skontaktowali się ze mną, ale ja nie zamierzam spotykać się z ludźmi, którzy próbują na nowo napisać historię udziału ich kraju w Holokauście".

Pozdrawiam