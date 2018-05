Kaczyński zapowiedział kary finansowe dla posłów i senatorów. A PiS ma już nowy pomysł

krynolinka godzinę temu Oceniono 10 razy 8

To dostanie Tarczyński czy Kryśka po kieszeni. Zwłaszcza za działalność w inernetach czy w innych mediach. Nerwus Kogut, słynny "komentator" sportowy też może ucierpieć. No chyba, że dotyczyć zmiany będą tylko opozycji..Co jest niewykluczone w tym parlamencie. A z drugiej strony regulować właściwe zachowanie, które powinno być przecież standardem karami finansowymi to jednak przegięcie.