Kandydat na prezydenta Warszawy o Andrzeju Dudzie: Trzeba będzie rozważyć jego impeachment

Kandydat na prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowski, który był dziś gościem Radia ZET, pytany czy po wygranych wyborach, PO i Nowoczesna przeprowadzą procedurę impeachmentu obecnego prezydenta, przyznał, że taki scenariusz brany jest pod uwagę.

Trzeba rozliczyć wszystkich, którzy łamali konstytucję i determinacja w PO będzie tu spora. Nawet słowo impeachment przychodzi mi do głowy

- powiedział Trzaskowski.

- Trzeba będzie to rozważyć i zastanowić się, jak ich rozliczyć z łamania konstytucji - dodał polityk Platformy Obywatelskiej. Podkreśla jednak, że wszystko zależy od zachowania prezydenta, który "czasami pokazuje skłonność do demonstrowania swojej niezależności".

Konrad Piasecki zapytał swojego gościa także o kampanię wyborczą i czy nie czuje się on zbyt pewnie - jak Bronisław Komorowski przed wyborami prezydenckimi. - W przeciwieństwie do Bronisława Komorowskiego, my pracujemy cały czas - odpowiedział krótko Rafał Trzaskowski. Jak przypomniał, Andrzej Duda był bardziej aktywny niż Komorowski, nawet przed kampanią wyborczą.

