Bezprecedensowy ruch dyplomatów: działania PiS "współgrają z celami Rosji". Waszczykowski odpowiada na zarzuty

gmot_ka godzinę temu Oceniono 45 razy 35

"Witold Waszczykowski, były szef MSZ w rządzie PiS, komentuje w rozmowie z Gazeta.pl: - Cieszę się, że są byłymi ambasadorami. Skoro tak myślą, to zdecydowanie zasłużyli na to, aby już tych funkcji nie pełnić."



A waszmość jest dalej szefem MSZ? Nie? Nie jest? Dlaczego? Skoro tak myśli, to zdecydowanie zasłużył na to, aby już tej funkcji nie pełnić.