Protestowali na spotkaniu z premierem. Wyborcy PiS odpowiadali: "Idź ty szmato stąd! Ścierwo!"

Jak podaje Polsat News, do awantury doszło po przemówieniu premiera Mateusza Morawieckiego. Przeciwnicy PiS przekonywali, że powinien być on w Sejmie, by rozmawiać z protestującymi rodzicami osób z niepełnosprawnościami. Mówili też o nagrodach wypłaconych ministrom przez byłą premier Beatę Szydło. W rękach trzymali transparenty z napisami "Nie kłam" oraz "PiS - pycha i szmal".

"Idź do Tuska, co tylu Polaków wymordował"

Zwolennicy PiS zaczęli wyszarpywać transparenty, jedna z trzymających je kobiet została popchnięta i upadła na krzesło. Wśród okrzyków kierowanych w stronę protestujących słychać było między innymi:

Won stąd; idź ty szmato stąd; Stasiu ciągnij; daj tę szmatę; szumowina; idź ty cholero stąd; ty komunisto; PO-wcu ty; ścierwa; ona nie jest stąd; to są kobiety? Jakie kobiety?; Kalekie ułomki; z KOD-u jesteście może?; ile wam zapłacili za to?; resortowe dzieci przyjechały; Kijowskiemu na alimenty zaróbta; idź do Tuska, co tylu Polaków wymordował, ubeku pie***lony; jestem prawdziwym Polakiem, a wy jesteście ubeki

Między protestujących i zwolenników PiS weszła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, która próbowała "załagodzić sytuację". "Starała się porozmawiać z niezadowolonymi mieszkańcami i odpowiedzieć na zarzuty wysuwane pod adresem rządu" - relacjonuje Polsat News.

- Rzucacie ochłapy ludziom, a dajecie miliony swoim Misiewiczom. Faszyści hulają po naszych ulicach i wy to tolerujecie - oburzał się jeden z protestujących. Kobieta, która mówiła, że pracuje w szkole, zarzucała, że PiS wycofał bezpłatne podręczniki, na co Kopcińska odpowiadała, że to "bzdura".

Policjanci, którzy zostali wezwani na interwencję, wydawali się zupełnie bezradni. - Ostudźcie państwo emocje - radził protestującym jeden z funkcjonariuszy. Inny nie reagował, gdy mężczyzna obok niego wykrzykiwał "ty ubeku pie***lony".

Pytań nie odczytano, bo były niewyraźne

Protestującym nie podobała się też forma zadawania pytań premierowi. Zastosowano bowiem fortel, który pojawił się już wcześniej na spotkaniach z politykami PiS. Swoje pytania należało zapisać na kartkach, a później rzeczniczka miała je odczytać. Część zagadnień jednak pominięto, a Kopcińska tłumaczyła to niestarannym pismem, którego nie mogła odczytać. - Kilka było nieczytelnych, dokładnie pan wie, jak ludzie piszą - mówiła mężczyźnie, który zarzucił, że widział jak "sortowała pytania".

Podobna sytuacja miała miejsce w Zgierzu na spotkaniu z Markiem Kuchcińskim. Pytania z kartek były długo ignorowane, co wywołało irytację zebranych. Było słychać gwizdy i pokrzykiwania. W końcu część pytań odczytano, ale marszałek nie odpowiedział na wszystkie. - Organizatorzy bali się trudnych kwestii. Dlatego wybrali taką metodę i ocenzurowali kartki od zebranych - powiedziała "Faktowi" jedna z uczestniczek spotkania.