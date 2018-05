Walka o Warszawę nabiera rumieńców. Adrian Zandberg wchodzi do gry? Intrygująca deklaracja

tomtg123 godzinę temu Oceniono 11 razy 7

"Adrian Zandberg szerszej publiczności dał się poznać w debacie przed wyborami prezydenckimi. Wówczas wiele osób chwaliło jego merytoryczne odpowiedzi"

Tak - to prawda.



A najbardziej chwalili wtedy jego wypowiedzi politycy PiS i Kukiza, bo oni mieli świadomość, ze silniejszy Zanberg to słabsze SLD (które wtedy balansowało na granicy progu wyborczego w sondażach), a więc pojawia się nagle szansa, że żadna z tych 2 partii lewicowych nie wejdzie do Sejmu.

I tak się właśnie stało.

Ta debata była ważna - bo to ona otworzyła Kaczyńskiemu drogę do samodzielnej większości sejmowej.

I to był ten jeden moment, kiedy Zandberg naprawdę realnie wpłynął na losy Polski.

Może nie będą o tym pisały podręczniki do historii, ale taka jest prawda, to była ważna chwila.

I całkiem możliwe, że za wiele lat okaże się, że to była najważniejsza rzecz, jaką Zandberg w ogóle zrobił w życiu. Nie jest to wykluczone.

Tyle tylko, że on zrobił to niechcący i że nie o taki wpływ na losy Polski mu chodziło...

Ale wyszło, jak wyszło....