Jaki na konferencji składa deklarację. "Chcemy, żeby miasto przestało walczyć z kierowcami"

Patryk Jaki, kandydat PiS na prezydenta Warszawy, mówił dziś na konferencji przed Teatrem Wielkim o - jak podkreślał - bardzo ważnym temacie parkingów. - Chciałbym podjąć drugie swoje zobowiązanie (pierwsze dotyczyło budowy 50 żłobków i przedszkoli - red.). Koniec śmiechów, czas na poważne propozycje - zapowiedział wiceminister sprawiedliwości.

Patryk Jaki obiecuje parkingi dla Warszawy

- Nasi konkurenci obiecywali w 2006 roku rozwiązać niezwykle palący dla mieszkańców Warszawy problem parkingowy. Kandydaci PO obiecali wtedy, że zbudują w Warszawie 17 parkingów podziemnych w na dwie kadencje. Mijają nie dwie, a trzy kadencje i zagadka: ile z tych 17 parkingów powstało w Warszawie? Zero. Żaden

- mówił kandydat PiS. - To właśnie ta zdolność inwestycyjna, europejskość i menadżerstwo ludzi z Platformy - kpił.

- Jeżeli wygramy te wybory, to drugim programem, który zaprezentuję Radzie Miasta, będzie program „parkingi dla mieszkańców Warszawy”. Jestem przekonany, że jest to niezwykle palący problem tego miasta i najwyższy czas, aby zacząć traktować ludzi poważnie - zapowiedział i złożył pisemne zobowiązanie. - Rozwiążemy, na ile to jest możliwe, ten problem.

Parkingi - niespełniona obietnica ratusza

Przypomnijmy: Hanna Gronkiewcz-Waltz już w 2006 roku obiecywała budowę 17 podziemnych parkingów. Obietnica szybko się zmieniła - ratusz chciał budować tylko 6 w partnerstwie z prywatnymi firmami. Nie powstał ani jeden.

W 2017 roku urzędnicy przedstawili kolejny plan - obiecali budowę parkingów, które pomogą rozwiązać problem parkowania na chodnikach. Jak przypominają dziennikarze portalu tvnwarszawa.pl, do tej pory wybrano 3 lokalizacje: pod ziemią na Chłodnej i Kruczkowskiego, naziemny parking ma powstać z kolei na terenie między ulicami Orzycką i Gintrowskiego.

"By miasto przestało walczyć z kierowcami"

Patryk Jaki na miejsce swojej konferencji wybrał teren obok Teatru Wielkiego, gdzie doskonale widać problem stołecznych placów, zamieniających się w parkingi. - Mówimy o parkingach podziemnych, ponieważ są one niezwykle istotne z punktu widzenia uporządkowania przestrzeni publicznej. Jeżeli na placu Teatralnym powstałby parking podziemny, to w tym miejscu mogłaby być zieleń - argumentował.

- Nie może być tak, że kierowcy w Warszawie mają gigantyczne problemy z zaparkowaniem. Szczególnie w Śródmieściu. Ale ten program będzie obejmował nie tylko Śródmieście, ale również tradycyjne parkingi w większości dzielnic Warszawy. Mamy już swoje propozycje i teraz będziemy je konsultowali po kolei w każdej dzielnicy naszego miasta w najbliższych miesiącach

- deklarował Patryk Jaki.

Patryk Jako o komunikacji miejskiej

Polityk PiS zapowiedział też pokazanie w swoim czasie "szerokiego programu" dot. komunikacji miejskiej. - Równie ważna jak komunikacja samochodowa, jest komunikacja zbiorowa i my to wiemy. Ale chcemy zmienić trochę akcenty. Mianowicie chcemy, żeby miasto przestało walczyć z kierowcami - zapowiedział.

- Kierowcy sami przesiądą się do komunikacji zbiorowej, nie zmuszając ich siłą, jeżeli ta komunikacja zbiorowa będzie na odpowiednim poziomie - mówił Jaki. - Jeżeli ta komunikacja będzie na tyle rozbudowana, że z każdego do każdego miejsca rodziny będą mogły bez problemu dojechać, to jestem przekonany, że ludzie sami zostawią samochody - stwierdził.

