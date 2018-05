PR-owcy Szydło od afery z Solvere mogą spać spokojnie. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa

Piotr 3 godziny temu Oceniono 31 razy 23

Jak widać, za rządów PiS nie ma sensu zawiadamianie prokuratury o czymkolwiek, bo i tak wyda ona decyzję zgodną z wolą Ziobry i Kaczyńskiego. Jak należysz do rządzącej partii możesz sobie okradać obywateli do woli, rozbijać rządowe limuzyny na każdym drzewie i uchwalać budżet państwa przy braku kworum.

Połowie społeczeństwa to się podoba, druga połowa ma to gdzieś, nielicznym to trochę przeszkadza. Chory kraj.