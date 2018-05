Jaki zaatakował PO i wywołał "aferę znakową". Ale przeszarżował i sam oberwał

ryslew2061 godzinę temu Oceniono 17 razy 13

No tak ordynarnej i bezczelnej hipokryzji to świat chyba jeszcze nie widział. Jaki i jego kamaryla bredzą ze świętym oburzeniem o chwilowym ograniczeniu ruchu przez PO, kiedy sami lata całe na 2-3 dni blokowali centrum Warszawy, angażując w to tysiące policjantów, po to tylko, by Napoleon z Żoliborza mógł odprawiać polityczne spektakle nienawiści. Jaki, durniu! - straciłeś okazję, żeby milczeć!!!