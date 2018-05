Sprawa Pomnika Katyńskiego. Burmistrz Jersey atakuje Karczewskiego: Biały nacjonalista

Władze Jersey City zamierzają usunąć z placu nad rzeką Hudson Pomnik Katyński, który na razie został przeniesiony do magazynu. O całej sprawie poinformował burmistrz Jersey City Steven Fulop. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość pomnika - po pracach na Exchange Place może zmienić się jego umiejscowienie.

Do tematu odniósł się niedawno marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który powiedział, że być może izba wyższa podejmie uchwałę w tej sprawie. - Sytuacja jest naprawdę skandaliczna, bardzo dla nas przykra - oznajmił. Jego wypowiedź cytowali dziennikarze zza Oceanu, a na Twitterze znalazł ją burmistrz Fulop, który w jednym tweecie wyrzucił w stronę Karczewskiego furę oskarżeń.

"Wszystko, co mogę powiedzieć, to tyle, że ten facet to jakiś żart. Fakty są takie, że to znany antysemita, biały nacjonalista i negacjonista Holocaustu, z zerową wiarygodnością. Jedyną nieprzyjemną sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć" - napisał Fulop.

Na słowa burmistrza Jersey City zareagował ambasador Polski w USA Piotr Wilczek, który potępił tę wypowiedź i podkreślił, że zarzuty skierowane pod adresem marszałka Senatu są bezpodstawne.

Marszałek Senatu w programie "Kwadrans Polityczny" w TVP skomentował słowa Fulopa.

- Lepiej, żeby pan burmistrz zajął się samym meritum. Miałem pisać list do pana burmistrza, ale po tych słowach i po tej agresji płynącej z jego strony ani nie będę tego komentował, ani nie będę do niego pisał listu, skieruję ten list do swojego odpowiednika, do szefa Senatu amerykańskiego

- oznajmił Karczewski.

