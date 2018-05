Kto liderem opozycji? Zwycięzca z ogromną przewagą. A Schetyna? Fatalny wynik

tilow3 7 minut temu Oceniono 3 razy 1

Pan Schetyna jest kapitalnym menadżerem i sprawdziłby się jako przedsiębiorca. W Polsce nie ma szans w polityce, po pierwsze jak to napisał Głowacki "Bo coś takiego jest nad Wisłą, że bardzo lubimy kogoś podrzucać do góry, a potem upuścić i wdeptać w ziemię, ale po ludzku, tak żeby włosy wystawały (...)

Bo ogólnie jesteśmy narodem łagodnym, szlachetnym i dobrodusznym. I to nie jest nawet nasza zasługa. Po prostu taką naturę otrzymaliśmy od Boga.Najlepszy dowód, że powiesiliśmy tylko dwóch biskupów, zamordowaliśmy tylko jednego prezydenta i spaliliśmy tylko jedną stodołę pełną ludzi. Mogą nam wiele zarzucić, ale jesteśmy wyrozumiali jak mało kto. W naszym kraju można okraść, ukraść, zdradzić, oszukać, ostatecznie zamordować i jakoś tam zrozumiemy i wybaczymy (...) Tylko jednego wybaczyć nie możemy. Sukcesu." A po drugie, nie da się odwrócić przyklejonej łatki nieprzyjaznego potrzebom ludzkim człowieka, jaką przylepili pisowcy. Każdy wie, że Schetyny marzeniem jest teka premiera. Jedyna szansa na to, to przeczekanie gdzieś na uboczu i nadzieja na zbudowanie na tyle silnego zaplecza, by po powrocie Tuska do polityki krajowej, zdecydowane zostanie, że to właśnie Schetyna może poprowadzić politykę kraju. Wystarczy wyjśc do suwerena i posluchac jego opinii....