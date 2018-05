Pomysł Macierewicza: Zamiast Pałacu Kultury kolumna z "figurą Matki Boskiej Hetmanki Polski"

Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, a obecnie szef komisji smoleńskiej, co tydzień w swoim felietonie "Głos Polski" w TV Trwam zabiera głos na sprawy bieżące. Tym razem połączył dwa święta: Konstytucji 3 maja i Matki Boskiej Królowej Polski. Połączył dwie uroczystości, w związku z którymi miał, jak sam mówił, trzy refleksje.

Jedna z nich dotyczyła związków Polski a kultem maryjnym, który w jego ocenie był "najbardziej widoczny i uzewnętrzniony" w 1920 roku, gdy polskie wojska pokonały sowietów pod Warszawą (Cud nad Wisłą). Macierewicz stwierdził, że mimo tego, iż to "największe polskie zwycięstwo", to dotąd to wydarzenie jest "lekceważone". - Nawet więcej, w jakimś wymiarze – proszę się za to słowo nie obrażać – bezczeszczone - dodał.

Wtedy rzucił pomysłem, który miałby odmienić tę sytuację. Na celownik wziął Warszawę i symbol miasta, czyli Pałac Kultury i Nauki (co jakiś czas zresztą powraca temat wyburzenia go).

- Jak inaczej nazwać fakt, że w centrum Polski symbolem Warszawy, bohaterskiej stolicy, która zatrzymała bolszewików i uratowała Europę przed zagładą, stoi symbol sowieckiej władzy – Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. Tam powinna stać Kolumna Chwały Wojska Polskiego zwieńczona figurą Matki Boskiej Hetmanki Polski

- skwitował Macierewicz. Podkreślił, że dopiero wtedy, w centrum Warszawy, stanąłby "prawdziwy symbol Polski".

Inne refleksje Macierewicza

Były szef MON mówił też o wydarzeniach wokół Konstytucji 3 maja, która umacniała "władzę ówczesnego króla Polski". - Król Stanisław August otrzymał olbrzymią władzę i możliwość decydowania. Wydawało się też, że był to właściwy człowiek na właściwym miejscu – mądry, wybitny dyplomata (...). Niestety, kiedy doszło co do czego, to był człowiek, który zdradził. To był człowiek, który swoją władzę królewską wykorzystał do tego, żeby podporządkować Polskę Rosji - mówił.

Macierewicz zabrał też głos w sprawie referendum konsultacyjnego, o którym mówił prezydent Andrzej Duda. Polityk zaznaczył, że Polacy zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat pokazali, jakie wartości są im najbliższe, czyli zdaniem Macierewicza: religia i sprawiedliwość społeczna. Oprócz tych wymienił też antykomunizm, patriotyzm i budowę silnej polskiej armii.

