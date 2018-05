Agata Duda u protestujących w Sejmie. "Zrozumiałyśmy, że prezydentowa popiera nasz postulat"

tomtg123 2 godziny temu Oceniono 22 razy 18

Potem tydzień nic-nie-robienia i potem przyjdzie do protestujących córka Dudów.

Potem tydzień przerwy i znowu Dudasz we własnej osobie. Potem znowu Agata. Potem córka.

I tak w kółko - do wakacji...

ps.

Sorry, ci państwo nie są decyzyjni, taka jest prawda. Duda jest jak Rysiek Ochódzki z Misia - on "w życiu słowa prawdy nie powiedział" i nie tylko dlatego ze kłamał (zdarzało mu się) , ale czasem dlatego że on nie ma siły zrealizować swoich obietnic.

Różne rzeczy obiecywał frankowiczom na przykład, a wyszło - jak wyszło.

Jak teraz coś obieca, to przecież też nie od niego to będzie zależeć.

W sumie co za różnica co on powie?