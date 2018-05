Krystyna Pawłowicz krytykuje pomysł prezydenta. "Wywrócił stolik, narzuca Polakom"

Krystyna Pawłowicz znana jest z tego, że swoje poglądy wyraża bez ogródek, czasem wręcz wulgarnie (jak ostatnio, kiedy prawa społeczności LGBT sprowadziła do seksu analnego). Andrzeja Dudę, jako że jest prezydentem obozu PiS, Pawłowicz potraktowała o niebo delikatniej. Jednak jej wpis i tak utrzymany jest w krytycznym tonie.

Posłanka PiS oceniła, że prezydent "narzuca" Polakom wybór między sobą a PiS. Sceptycznie odniosła się do proponowanej przez Dudę daty referendum (10-11 listopada 2018), która pokrywa się ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości i zaznacza, że powinna rozpocząć się "edukacja co Polacy mają wybrać". Poniżej oryginalna pisownia:

- PAD (prezydent Andrzej Duda - red.) wywrócił dziś stolik i narzuca Polakom w XI wybór między Mamą a Tatą /choć sondaże są dobre i dla PAD i rządu/. A przed „konsultacją” MUSI być real.szer. edukacja CO Polacy mają wybrać,a nie KOGO aktualnie lubią. A 100-lecie Niepodległej jest tylko raz - napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz. Później dodała, że stanowisko PiS poznamy wkrótce.

Andrzej Duda chce referendum ws. konstytucji

Przypomnijmy: Andrzej Duda zapowiedział 3 maja, że złoży w Senacie wniosek, by referendum w sprawie konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Zaapelował też do wszystkich Polaków o udział w referendum i wyrażenie swojej opinii na temat przyszłego kształtu polskiej państwowości. Obowiązującą w Polsce Konstytucja została wprowadzona w 1997 roku.

Ryszard Terlecki z PiS komentował, że partia raczej nie chciałoby łączyć święta narodowego z - jak się wyraził - pewnym sporem politycznym. Terlecki dodał, że władze Prawa i Sprawiedliwości od dawna twierdzą, iż data 11 listopada jest "dość niefortunna" właśnie ze względu na przypadającą w ten dzień setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski na Twitterze zadeklarował, że PiS "z szacunkiem odnosi się do zapowiedz" Andrzeja Dudy, a "co do treści pytań i terminu odbędą się rozmowy z większością parlamentarną".

Pod koniec października lub na początku listopada odbędą się wybory samorządowe 2018 (nie ma jeszcze ustalonej daty).