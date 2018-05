Tusk pokazał symboliczne zdjęcie z 3 maja, sprzed 36 lat. "W końcu zawsze chodzi o to samo"

g.lesio pół godziny temu Oceniono 23 razy 17

Tusk zrobił to co robił zawsze nawet jeszcze za komuny gdy obchody 3-go maja były praktycznie zabronione - obchodził je i uważał , że to święto powinno pokazywać, że Polska jest w centrum Europy i jest nierozerwalnie z nią związana.

Tumany obecnie nami rządzące chcą nas tego pozbawić i między innymi dlatego Tusk zamieścił to zdjęcie by wszystkim przypomnieć, że za "Solidarności" walczyliśmy też o to.