Prezydent nie składa broni. Kolejna deklaracja ws. referendum

Obchody święta Konstytucji 3 maja rozpoczęły się w Archikatedrze Jana Chrzciciela w Warszawie. We mszy uczestniczyli najważniejsi politycy, w tym m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Duda. Dalsza część uroczystości związanych z 227. rocznicą uchwalenia konstytucji z 1791 roku odbywała się na Placu Zamkowym w stolicy.

Wszystkich zebranych powitał prezydent, na Placu Zamkowym pojawili się m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski czy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Swoje wystąpienie zaczął od wspomnienia okoliczności uchwalania Konstytucji 3 maja przez ówczesne władze.

- Konstytucja 3 maja stała się przełomem, choć nie uratowała Polski. Jak później mówili jej współautorzy, była raczej testamentem Rzeczypospolitej, która wkrótce, po kilku latach, zniknęła z map, rozszarpana przez sąsiadów. Sąsiedzi widzieli w Polsce słabego sąsiada, nie godzili się na silne państwo, o mocarstwowych ambicjach, które mogłoby wpływać na losy Europy. Dlatego Polskę zniszczyli

- mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślał wielokrotnie znaczenie Konstytucji 3 maja, do której odwoływały się pokolenia Polaków, od tych wzniecających powstania w 1830 czy 1863 roku, a później np. podczas powstania "Solidarności". - Dziś naszym wielkim zadaniem jest rozwijanie i wzmacnianie suwerennej Polski - powiedział i dodał, że obecnie Polska i Polacy zasługują na debatę na temat obecnie obowiązującej konstytucji z 1997 roku.

- Po ponad 20 latach jej obowiązywania, po 30 latach od odzyskania suwerenności, zasługujemy na to, byśmy dokonali refleksji nad tą konstytucją. Po co? By Polacy mieli to, na co zasługują, czyli suwerenne, dobrze funkcjonujące państwo, z uczciwą władzą, która dobrze zarządza krajem, z mocnymi gwarancjami praw obywatelskich, praw socjalnych, dla polskiej rodziny

- wskazywał Andrzej Duda.

"Referendum 10-11 listopada"

Prezydent podkreślił, że chce "odwołać się do społecznej odpowiedzialności za Polskę", dlatego zgodnie z zapowiedziami chce, by przeprowadzone zostało referendum konsultacyjne na temat polskiej konstytucji.

- Mamy wyjątkowy rok, stulecie odzyskania niepodległości. Chciałbym i złożę w Senacie stosowny wniosek, aby to referendum, odbyło się w tych wielkich listopadowych datach: 10 i 11 listopada tego roku. Apeluję o obecność na tym referendum, proszę, żebyście przyszli i w to wielkie święto powiedzieli, jakiej Polski chcecie

- mówił.

Prezydent nie składa broni

Taka deklaracja prezydenta oznacza, że nie wycofał się z wcześniej zaproponowanej daty rozpisania referendum. Później ponownie podkreślił, że na pewno złoży wniosek o referendum na 10-11 listopada 2018 roku. - Niech ten rok odzyskania odzyskania niepodległości będzie okazją do konstytucyjnego przełomu - zakończył prezydent.

Termin 10-11 listopada jest problematyczny dla części obozu władzy z dwóch powodów. W podobnym okresie (wciąż nie padła konkretna data) zorganizowane zostaną wybory samorządowe, możliwe terminy to: 21 października, 28 października lub 4 listopada). Referendum kolidowałby więc z finiszem kampanii samorządowej. Aczkolwiek niedawno marszałek Senatu wspominał, że mając na celu zwiększenie frekwencji, plebiscyt mógłby odbyć się własnie równolegle z wyborami samorządowymi.

Drugim powodem sceptycznego podejścia do daty jest to, że Polacy mieliby pójść do urn w trakcie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości - co mogłoby wpłynąć na frekwencję i zainteresowanie plebiscytem. Warto przypomnieć ostatnie referendum, które rozpisał były prezydent Bronisław Komorowski, w sprawie JOW-ów - wówczas wzięło w nim udział 7,80 proc. uprawnionych.

Organizację referendum konsultacyjnego prezydent zapowiedział 3 maja 2017 roku, oznajmiając, ku zaskoczeniu wszystkich. Od czasu ogłoszenia tego pomysłu odbywały się spotkania prezydenta i jego ministrów z różnymi środowiskami, przeprowadzano konferencje, odbył się nawet kongres w tej sprawie.

