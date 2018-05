Opiekunowie osób niepełnosprawnych napisali do pierwszej damy. "Zapraszamy"

window_licker 4 godziny temu Oceniono 22 razy 14

Równie dobrze można prosić kamień aby przemówił... nie ma szans!

Prawda jest taka, że Agata Duda siedzi jak mysz pod miotłą aby tylko radykalni wyborcy PiS nie zrobili z czasem "pogromu w pałacu"...



Ona ma tego dość. Ogranicza swą rolę ile może. Nie wypowiada się. Nie zajmuje stanowiska. Unika odpowiedzialności. Jest tylko ładnym kwiatkiem do kożucha. Tłem. Dobraną garsonką w układance kulawego z Żoliborza... a jej stosunek do pisowskiego wariactwa obrazuje to, że zamiast iść wraz z Dudą na film Smoleńsk w tym samym czasie idzie na komedię Woodego Allena kilka sal dalej...



Pani Maria Kaczyńska miała przynajmniej odwagę mieć swoje wyraźne zdanie. To ją za walkę o prawa kobiet pewien mnich z Torunia wyzywał od czarownic a jej męża od "sługusa Żydów"...