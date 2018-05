W PiS komentują nagie zdjęcia senatora. "Widziałem, to normalne. Nie bądźmy kołtunami"

tomtg123 2 godziny temu Oceniono 39 razy 31

Ja tylko w kwestii formalnej : tłumaczenie senatora (że 'jest morsem') jest niedorzeczne.

Po pierwsze dlatego, że widziałem na 'Animal Planet' morsa i wiem, że to sympatyczne stworzenie całe jest okryte naturalnym futrem i z gołą dupą nie chodzi.



Z gołą dupą to pan senator może być co najwyżej 'pawianem'... Morsy proszę zostawić w spokoju, to skromne, stateczne i bogobojne zwierzęta.

To raz.

A dwa : jak to była dzika plaża, a nie wydzielona plaża nudystów, to znaczy, że pan Jackowski zasłużył na mandat karny i niech się cieszy, że SuperExpress nie nazwał go po prostu ekshibicjonistą - bo w zasadzie czemu nie ...?