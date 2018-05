W tym wariancie opozycja depcze PiS po piętach. Nowy sondaż daje rządzącym powody do zmartwienia

jurek4491 godzinę temu Oceniono 43 razy 11

W wyborach do sejmu PiS trzeba ROZJECHAĆ , trzeba z nimi zrobić to co kiedyś powiedział Sikor , " Dorżnąć watahę " .

W 100-u letniej historii żadne ugrupowanie polityczne nie narobiło tyle szkody naszemu krajowi .

Dla PiSu chlebem powszednim jest :

- buta

- arogancja

- podłość

- rządza zemsty za wszelką cenę

- i TOTALNA pazerność na pieniądze dla swoich .