Co robi kibic Odry Opole przy Łazienkowskiej w szaliku Legii? Jaki składa kolejną obietnicę

munaciello 29 minut temu Oceniono 14 razy 8

Jako kibic Odry Jaki wielokrotnie śpiewał "Lega to stara k...", nie przeszkadza mu to teraz paradować z legijnym szalikiem.

Ergo: jaki się sk...

PS Ciekawe, czy jako kibol Odry Jaki był Vikingiem of South, czy też Aryjskim Chuliganem?