Dziś wiceminister i kandydat na prezydenta stolicy. A w 2004 roku? Tego o Jakim nie wiedzieliśmy

Patryk Jaki swoją polityczną drogę rozpoczął w 2003 roku, jako 18-latek. Wstąpił wówczas do Forum Młodych PiS. Trzy lata później, o czym pewnie niewiele osób wie, został opolskim radnym z ramienia Platformy Obywatelskiej. Niedługo później wrócił do PiS, by w 2011 roku zostać posłem.

Dotąd nie wiedzieliśmy jednak, że Jaki próbował swoich sił jako dziennikarz. Według informacji Michała Gąsiora z natemat.pl, 19-letni Jaki chciał zostać prezenterem TVP.

"Patryk Jaki w 2004 roku podczas castingu na prezenterów TVP. A mógł być drugim Rachoniem" - napisał Gąsior przy zdjęciu umieszczonym na Twitterze.

Dziennikarz natemat.pl zamieścił jeszcze jedno zdjęcie Jakiego. To już rok 2006 i akcja Młodych Konserwatystów, którzy wyruszali z Opola na Białoruś, by tam obserwować przebieg wyborów.