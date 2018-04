Senator PiS na wojnie z "Super Expressem". Poszło o jego nagie zdjęcia. Jest oświadczenie

ar.co godzinę temu Oceniono 24 razy 16

Razem ze swoją świętojebliwą partią stara się zaglądać każdemu w majtki, a jak jego samego złapali bez majtek, to nagle okazuje się osobą prywatną. Teren był ogrodzony? Prywatny? Nie? To fotograf powinien go podać do sądu o obnażanie się w miejscach publicznych.