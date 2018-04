Kuchciński cenzuruje wyborców na spotkaniach? Zastosował fortel, ale rozległy się gwizdy

grey-sky 16 minut temu Oceniono 5 razy 5

A jak indywiduum o takim intelekcie ma nie bać się dyskusji? To, że go prezes namaścił na marszałka, nie oznacza wcale, że Kuchciński zmądrzał.

Klęską polskiej polityki jest to, że jacyś ogrodnicy zajmują najwyższe funkcje w państwie choć ich intelekt z trudem pozwala na sadzenie kwiatków.