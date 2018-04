Gliński odpowiada na zarzuty Tamary Czartoryskiej. Twierdzi, że to "bzdury" i rozważa proces

Zdaniem ministra kultury, państwo kupiło kolekcję Czartoryskich, by „zabezpieczyć interesy Polski wobec naszej najcenniejszej kolekcji sztuki” poniżej ceny rynkowej, za kwotę, która wynosiła mniej niż 5 proc. wartości kolekcji.

Coś, co szacuje się na 10 mld dol., kupiliśmy za nieco ponad 100 mln euro. Nie mówiąc o dodatkowych oszczędnościach. Dzięki temu państwo nie utrzymuje prywatnej fundacji

- powiedział Gliński w "Super Expressie". Dodał, że wcześniej Polska płaciła m.in. za remontownie niewystawianej kolekcji, a także za pałac Czartoryskich, mimo że „ani kolekcja, ani budynek nie należały do państwa!”.

Gliński o Czartoryskiej: "Mówi bzdury"

Gliński przekonywał także, że pieniądze by przepadły, bo w budżecie państwa niewykorzystane oszczędności z jednego roku w kolejnym przepadają.

Ta kolekcja została zakupiona z oszczędności, które by przepadły, i transakcja mogła być zrealizowana tylko do końca grudnia

- powiedział Gliński. Minister kultury odniósł się do słów Tamary Czartoryskiej, która twierdzi, że „zezwolił na likwidację fundacji i przeniesienie funduszy” oraz że „wiedział, że pieniądze trafią na prywatny rachunek na Cyprze”.

To są kompletne bzdury. Kłamstwa. Skąd pani Tamara wie o tym, że ja wiedziałem o jakichś prywatnych rachunkach! (…) Tak, napisałem list do sądu o szybsze rozpatrzenie sprawy, bo uważałem, że to jest w interesie Polski. I w interesie państwa polskiego napisałbym nawet do Belzebuba! Nie interesują mnie sprawy fundacji, tylko polskiego państwa

- dodał minister. Gliński powiedział, że rozważa wytoczenie procesu. Dodał również, że odwoła się "do ustawy o tzw. liście skarbów i dziedzictwa"

Kupiłem tę kolekcję także dlatego, że ten bubel prawny, jakim była nowelizacja ustawy o ochronie zabytków, mógł spowodować, że Polska musiałaby zapłacić Czartoryskim 100 proc. rynkowej wartości tej kolekcji

- powiedział minister. Tłumaczył, że musiałaby zostać przeprowadzona także "inwentaryzacja i wycena każdego z ponad 86 tys. eksponatów", co trwałoby wiele lat.

Konflikt wokół Fundacji Czartoryskich

Przypomnijmy, że Fundacja Czartoryskich podejrzewana jest o przetransferowanie z Polski do Lichtensteinu, czyli europejskiego raju podatkowego, 440 mln zł. Chodzi o pieniądze, które Fundacja Czartoryskich otrzymała od państwa polskiego za sprzedaż ok. 250 tys. obiektów bibliotecznych i ok. 86 tys. muzealnych o łącznej wartości 100 mln euro. Półtora miesiąca temu Fundacja złożyła wniosek o upadłość twierdząc, że skończyły się jej pieniądze. W kwietniu br. Sąd Okręgowy w Krakowie ten wniosek oddalił. W połowie kwietnia Tamara Czartoryska wywołała burzę, gdy skarżyła Radę Fundacji Czartoryskich o wyprowadzenie pieniędzy za granicę.