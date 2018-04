Pierwsza debata już za dwa dni? Trzaskowski proponuje, Jaki sceptyczny. Ma jedno "ale"

Patryk Jaki był gościem w „Sygnałach Dnia” w Pierwszym Programie Polskiego Radia. Wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji weryfikacyjnej i kandydat PiS na prezydenta Warszawy mówił m.in. o debacie z Trzaskowskim, którą kandydat PO zaproponował już na 2 maja (w dniu ogłoszenia propozycji budżetu UE) oraz o zrezygnowaniu z kierowania komisją weryfikacyjną.

Dla mnie polityka to sfera wartości, a dla naszych przeciwników nie ważne z kim, byleby utrzymać swoje stołki

- tymi słowami Patryk Jaki skomentował słowa Grzegorza Schetyny, który w wywiadzie dla Gazeta.pl mówił o "robieniu szpagatu”, czyli powstaniu koalicji samorządowej.

Patryk Jaki o debacie z Rafałem Trzaskowskim

Wiceminister uniknął jednak odpowiedzi na to, czy weźmie udział w debacie, którą zaproponował Rafał Trzaskowski.

To haniebne kłamstwo. Trzaskowski zaprasza do debaty pod tytułem „Dlaczego Patryk Jaki jest zły”. (…) Nie chciałbym, by kiedykolwiek ktokolwiek o takich poglądach był gospodarzem stolicy Polski. To będzie oznaczało, że będzie kontynuował politykę dzielenia ludzi na tych, którzy mają poglądy prawicowe, a którzy mają być wykluczeni ze wszystkiego, podobnie jak osoby, które nie urodziły się w Warszawie. Mam inną wizję miasta

- stwierdził Patryk Jaki. Zaznaczył, że chciałby, aby debata odbyła się między wszystkimi kandydatami:

Nie mam problemu, by debatować z Trzaskowskim zawsze i wszędzie (…) Nie chciałbym jednak, by na samym początku inni, którzy starają się o urząd, byli wykluczani.

Patryk Jaki: Wszyscy powinni mieć miejsce w stolicy

Wiceminister stwierdził, że jego zdaniem "Wszyscy powinni mieć miejsce w stolicy".

Nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś ma poglądy prawicowe czy lewicowe, czy jest pogardliwie nazywany pisowcem. Wszyscy powinni mieć miejsce w stolicy. Czy ja kiedykolwiek mówiłem, używając nomenklatury Trzaskowskiego, ze jak ktoś jest platformiarzem, to nie ma dla niego miejsca?

- pytał Jaki. Po czym nieskromnie stwierdził:

Wybory w Warszawie to prosty wybór: albo kontynuować administrację Hanny Gronkiewicz-Waltz i rządy mafii reprywatyzacyjnej, albo wybrać nową drogę otwartej, nowoczesnej, europejskiej Warszawy

- dodał. Przypomnijmy, że jeszcze cztery lata temu mówił, że "Stolica Polski nie jest gejowska i nigdy nie będzie".

Patryk Jaki: Program przedstawimy niebawem

Patryk Jaki powiedział także, że wkrótce przedstawi bilans, gdzie pokaże, „ile pieniędzy warszawiaków zostało wyprowadzone z budżetu”, a które zostały oddane mafii reprywatyzacyjnej. Wiceminister sprawiedliwości dodał, że niebawem przedstawi też swój program dla Warszawy

Jest praktycznie domknięty. Będziemy pokazywali go krok po kroku, etapami. (…) Mamy pół roku straty, bo PO prowadzi działania już od 6 miesięcy. Dlatego musimy zakasać rękawy

- powiedział. Odniósł się też do apeli, że powinien zrezygnować z kierowania komisją weryfikacyjną, do czego wzywa go m.in. PO i Nowoczesna.

Polityka to służenie drugiemu człowiekowi. A funkcje, które pełnię, to narzędzia, bym to robił. Tak długo jak mogę, to będę to robić. Ale są dwie grupy, które by się cieszyły: PO i mafia reprywatyzacyjna. Tam rzeczywiście strzelałyby szampany, gdybym zrezygnował z tej funkcji. Ale dopóki będę miał siłę i determinację, tego nie zrobię

- podsumował Patryk Jaki.