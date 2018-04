Piotrowicz odwiedził Koziegłowy i przeżył chwilę szczerości. "Przekaz TVP razi inteligentnych"

asperamanka 3 godziny temu Oceniono 58 razy 56

„Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą uważać, że przekaz razi ludzi inteligentnych, bo tak ubieram te sformułowania. Ale trzeba wiedzieć, że ten przekaz winien trafić do wszystkich, do możliwie jak najszerszej ilości Polaków.”

Krótko mówiąc, poseł PiS powiedział wyborcom PiS, że robi się dla nich w TVP przekaz dla idiotów, bo są idiotami.



I najlepsze jest to, że ci idioci nawet nie zrozumieją, że właśnie ich reprezentant nazwał ich idiotami, i będą dalej grzecznie na PiS głosować, nazywając wszystkich innych lemingami, zdrajcami, i mordercami Lecha K.



Boskie.