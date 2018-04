Jaki mówił: "Stolica Polski nie jest gejowska". Dziś: "Zgodzę się na paradę równości". Magia?

wikal godzinę temu Oceniono 16 razy 16

Polityk z partii notorycznych łgarzy! Pamiętajcie o tym warszawiacy! Duda też popierał in vitro i przysięgał na Konstytucję. Jak wygrał nagle in vitro stało się brzydkie, a polską Konstytucję wielokrotnie podeptał i opluł. Teraz nam chce fundować nową, nawet nie pyta, czy Polacy w ogóle nowej chcą. Nie wiem warszawiacy, czy wam akurat zależy na tej paradzie równości, ale pamiętajcie - KANDYDAT Z PARTII NOTORYCZNYCH ŁGARZY OBIECA, CO CHCECIE. A potem odwróci kota ogonem, powie, że źle go zrozumieliście, a zrobi, co mu każą Kaczyński, Ziobro i Rydzyk. Jaki to młody i agresywny karierowicz. Niestety mało bystry, nieinteligentny i człowiek małej wiedzy. Taki student z serii kopiuj-wklej, którzy w ostatnich latach mnożą się jak grzyby po deszczu. Dla Warszawy nie zrobi nic, najwyżej odda pisowi Łazienki i Wilanów. Dołączą do zawłaszczonego już Placu Piłsudskiego.