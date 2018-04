Iwona Hartwich o proteście rodziców: Dziennikarz TVP zapytał, czy jestem "jedynką" PO

tomtg123 28 minut temu Oceniono 12 razy 12

Przypomnę: Beata Szydło dla siebie i swoich ministrów znajdywała rocznie (poza pensjami) 800 tys zł nagród. Bo to "się należało".

I co, BOHATERSKIM rodzinom wychowującym kalekie dzieci się nie należy ?

Jeśli PiS zapowiadał na swojej konwencji pieniądze na różne wydatki przed wyborami, to jak tu się dziwić, ze ludzie mający kalekie dzieci się upominają o pomoc. Przecież na rozdawnictwo trzeba mieć kasę, więc kasa chyba jest (no chyba że PiS kłamał w sprawie wydatków), a kto zasługuje na pomoc jak nie właśnie takie rodziny ?



Rząd mówił niedawno o dobrym stanie budżetu. A tu nagle się okazuje, ze kasy brak...



Czy rodzinom protestującym w Sejmie "się należy" mniej, niż politykom PiS?

Dla rządu dodatkowa kasa była. Dla rodzin kalekich dzieci - jakoś nie ma.

Jak za komuny, kto starszy ten pamięta słowa: "rząd się sam wyżywi".

Pewnie PiS i rząd się sam wyżywi, to prawda.

Tylko po co Polakom taki rząd ?