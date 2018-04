Szydło w Kutnie o pomocy dla niepełnosprawnych. Jedna z kobiet: Za 1029 zł nie da się żyć

Wicepremier ds. społecznych przyjechała do Kutna w ramach dyskusji w wyborcami, które organizują w całej Polsce politycy PiS. Jednym z tematów była pomoc państwa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

- Dlaczego pani premier nie pofatygowała się? Dlaczego pozwoliła na to, że te osoby chore i ich opiekunowie zostali tam na weekend majowy? Czy im nie należy się 500 złotych, które są i tak minimum do funkcjonowania? - pytała Beatę Szydło na spotkaniu w Kutnie matka niepełnosprawnego dziecka.

Kobieta zwróciła uwagę, że wśród osób niepełnosprawnych są i takie, które mogłyby pracować, ale nie ma dla nich żadnej alternatywy, m.in. zamykane są zakłady pracy chronionej.

- Są osoby dorosłe niepełnosprawne, nie tylko na wózkach, nie tylko w stanie wegetatywnym. Ale są takie, które nie mogą podjąć pracy ze względu na stan zdrowia, a nie mają środków do życia. Te osoby często nie mają rodzin. Nie da się wyżyć nawet za to minimum, które państwo teraz zaproponowali - 1029 zł (chodzi o rentę socjalną, która ma być od września zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności pracy - red). Nie da się opłacić rachunków i żyć. Nie ma pracy dla tych osób, nie ma zakładów pracy chronionej, nie ma niczego - mówiła zdesperowana matka. Jak wskazywała, niepełnosprawni i ich opiekunowie są pozostawieni na marginesie.

- Są pieniądze na 500 plus. Dlaczego dochodzi do rozłamu społeczeństwa? Dla jednych są, dla drugich nie ma. Państwo mówicie, że zajmujecie się niepełnosprawnymi. To jest nieprawda. Jestem matką dziecka niepełnosprawnego. Nigdy nie uzyskałam pomocy - powiedziała. Na jej słowa sala zareagowała brawami.

Relację wideo ze spotkania z Beatą Szydło i wystąpienie matki opublikował TVN24.

Z tymi zarzutami nie zgodziła się wicepremier Szydło. Jednak jak przyznała, zdaje sobie sprawę, iż może być ona niewystarczająca, ale rząd chce pomóc osobom niepełnosprawnym. - Dlatego cały czas nad tym pracujemy - zapewniła Beata Szydło w na spotkaniu w Kutnie.