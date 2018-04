Rząd obawia się "nadużyć", więc nie da gotówki niepełnosprawnym. Przy 500 plus problemu nie było

martha.wise pół godziny temu Oceniono 20 razy 10

Drodzy rodzice niepełnosprawnych.



Nie jesteście targetem politycznym PIS.

NIe oddaliście swoich dzieci do domów opieki. Znosząc biedę finansową, dajecie radę każdego dnia okazać swoją miłość, cierpliwość, wyrozumiałość Waszym cierpiącym dzieciom. Wiecie co to godność, honor, przyzwoitość i ciężka praca od świtu do nocy a PISowi z takimi ludźmi Wy jest nie po drodze. Każdego dnia zastanawiacie się nad przyszłością Waszych dzieci - myślicie, nie jesteście więc suwerenem jakiego potrzebuje do wygrania wyborów PIS.