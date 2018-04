Platforma chce dymisji Szydło i Rafalskiej. "Nie widać dobrej woli, by tym ludziom pomóc!"

ramzes-ra 2 godziny temu Oceniono 9 razy 7

Jakby była 'dobra zmiana" to już po dwóch trzech dniach byłyby załatwione uzasadnione żądania protestujących. Przecież nawet Prezes za poprzednich rządów jednoznacznie obiecywał i co? Ano to, że albo kłamano z tą doskonalą sytuacją finansową albo po prostu niech rodzą niepełnosprawnych a potem przez całe życie niech się męczą bo za 137 zł to kot prezesa by nie przeżył .Gdzie ta empatia i dbałość o najsłabszych, została w obietnicach wyborczych.ale nowe wybory zapewne to zweryfikują 500 zł dostają nawet Ci których zarobki osiągają miliony a biedne niepełnosprawne dzieci i ich matki głodują i nie stać ich na rehabilitację Taka jest ta "dobra zmiana"