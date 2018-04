Dziennikarz przemaglował Patryka Jakiego. "Wie pan, ile kosztuje bilet komunikacji miejskiej?"

Już od początku Patryk Jaki, który w Warszawie mieszka 7 lat, musiał mierzyć się z trudnymi pytaniami. - Panie ministrze, tę Warszawę, o której pan teraz opowiada, to pan zna z okien limuzyny? - zapytał Grzegorz Kajdanowicz, który prowadził w wywiad.

- Nie, nie znam z okien limuzyny. Ja wiem, że pan nawiązuje do słów Rafała Trzaskowskiego - odparł Patryk Jaki. - Prawda jest taka, że jeżeli ktoś jest specjalistą w limuzynach – nie lubię tego typu przepychanek politycznych, ale można sobie sprawdzić, odgrzebać starą prasówkę, jak Trzaskowski został ministrem, to pierwsze co zrobił, to zamówił sobie nowe limuzyny. Ja biegam po Warszawie, jeżdżę rowerem, gram w piłkę - deklarował kandydat PiS na prezydenta Warszawy.

Kajdanowicz: A komunikacją miejską pan jeździ? Rzadko?

Jaki: Teraz niestety rzadko, kiedyś zdarzało się częściej.

Kajdanowicz: A wie pan, ile kosztuje bilet komunikacji miejskiej?

Jaki: 3,4 zł, a ulgowy chyba 1,7 zł.

Kajdanowicz: 4,4 zł.

Doprecyzujmy: 3,4 zł kosztuje w Warszawie normalny bilet 20-minutowy, zaś 4,4 zł kosztuje normalny bilet jednorazowy (ważny przez 75 minut). 1,7 zł to koszt biletu 20-minutowego ulgowego.

Patryk Jaki: w Warszawie jest miejsce dla wszystkich

Patryk Jaki na pytanie, czy poprze dofinansowanie do programu in vitro, odparł: "sądzę, że tak". Kajdanowicz poprosił go o "stanowczą deklarację". - Moja stanowcza deklaracja jest taka: jeżeli chodzi o in vitro - popieram, natomiast jaka ilość środków z budżetu Warszawy miałaby być ewentualnie na to przeznaczona, to tutaj musimy się poważnie zastanowić - mówił w TVN24 Jaki.

Na pytanie, czemu w Sejmie głosował przeciwko projektowi PO ws. in vitro Jaki odparł, że ten projekt "miał wady legislacyjne". Zadeklarował, że "polityka samorządowa powinna być wyjęta spod sporów ideologicznych" (w odróżnieniu od ogólnopolskiej). Skrytykował Rafała Trzaskowskiego (kandydata PO) za, jak stwierdził, "atakowanie pisowców". - Prezydent Warszawy powinien być otwarty na wszystkich - orzekł Jaki.

A parada równości? Warszawiacy pamiętają, że Lech Kaczyński, który był swego czasu prezydentem Warszawy, nie zgodził się na przejście parady. Hanna Gronkiewicz-Waltz z kolei nigdy nie wzięła w niej udziału.

- Osobiście nie wezmę w niej udziału - stwierdził Jaki i dodał, że "nie będzie jej popierał". - Natomiast jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki formalne, to oczywiście wyrażę na nią zgodę i każdy będzie mógł w Warszawie protestować, przepraszam - paradować - odpowiedział. - W Warszawie jest miejsce dla wszystkich - powtórzył.

Zdaniem Jakiego nie powinno być w przedszkolach zakazu przyjmowania dzieci bez szczepień. Stwierdził, że "jest zwolennikiem wolności". - Wolność to podstawowa wartość, która powinna stanąć u fundamentów nowej Warszawy - powiedział Patryk Jaki. Nie odpowiedział wprost na wątpliwość dziennikarza, że dzieci bez obowiązkowych szczepień mogą zarazić inne dzieci. Bronił się stwierdzeniem, że w innych krajach europejskich nie ma takich regulacji, a przecież nie mówimy, że "Londyn i Berlin są zacofane".

Patryk Jako zapewnił, że tzw. duża ustawa reprywatyzacyjna, która mogłaby pomóc rozwiązać problem dzikiej reprywatyzacji, "nie leży w zamrażarce". Krytycy PiS podnoszą, że ustawa utknęła.

A czego nie obieca warszawiakom Patryk Jaki? Darmowej komunikacji miejskiej, opłat za wjazd do centrum Warszawy. Przynajmniej na razie. Polityk uważa, że stolica powinna "dwa razy szybciej rozwijać komunikację miejską": metro, tramwaje, ścieżki rowerowe, infrastrukturę kolejową na potrzeby miejskie, a także zwiększyć liczbę mostów. Opłaty za wjazd centrum jego zdaniem można rozważyć, gdy Warszawa będzie "dysponowała komunikacją zbiorową podobną do tej w Singapurze".

