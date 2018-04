Tusk zaszalał na Instagramie. A komentarze? "Fotografia w stylu prezydenckim"

g.lesio pół godziny temu Oceniono 26 razy 16

Oj narobiło się, narobiło.

Teraz Ziobro z Kaczyńskim plują sobie w brodę, że nieostrożnym wezwaniem Tuska do sądu przypomnieli narodowi jak skuteczny w działaniu jest Donald. Podejrzewam, że Prezes od pewnego czasu nie może spać, bo co zaśnie to śni mu się koszmar o powrocie Tuska do polskiej polityki.

Blady strach padł też na wszystkich aparatczyków Prezesa wszyscy oni jak i on sam pamiętają, że władzę po paśmie klęsk zdobyli dopiero gdy Tuska odszedł do Brukseli bo przy nim ponosili nawet nie porażki a klęski.

A teraz jest on po pobycie w Brukseli jeszcze bardziej niebezpieczny bo tam dopiero nauczył się do końca jak uprawiać wielką politykę.

Przy nim Prezes jest malutki i to nie tylko ze względu na mizerną posturę.