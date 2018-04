Olszewski radzi Kaczyńskiemu ws. protestu: Poszedłbym na spotkanie. To byłby ludzki odruch

behemot.02 2 godziny temu Oceniono 12 razy 10

Pan Olszewski niby doświadczony polityk, a naiwny jak dziecko. Nie wie, że zwykły poseł Kaczyński przychodzi tylko na ustawione spotkania, gdzie wyznaczeni ludzie mu kadzą, a czasem zadają "trudne pytania" na które Kaczyński ma przygotowaną odpowiedź, zwykle jest to: "wina Tuska" "wystarczy nie kraść" etc. A tu dzielne panie mogłyby go w obecności kamer zapytać: teraz forsa płynie ogromnym strumieniem do kieszeni waszych ludzi, bo tak zmieniliście prawo by można było legalnie doić państwo, a na niepełnosprawnych nie ma?