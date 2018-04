Rodzice niepełnosprawnych spotkali się z minister. Efekt? "Jest nam zwyczajnie przykro"

tlen69 3 godziny temu Oceniono 10 razy 10

Co stało się z ponad 600 milionami złotych dla o z rodzin z osobami niepełnosprawnymi ? Czy i kto je ukradł ?

Od końca 2015 r. były przewidziane przez władze PO ok. 600 mln. zł na pomoc dla rodzin z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. W sejmie i pod sejmem od 9 dni protestują najsłabsze społecznie, doświadczone życiowo rodziny i osoby niepełnosprawnych, domagają się pomocy i wsparcia państwa zgodnie z konstytucją Art. 69, 70 i 71 . I CO ? PiS robi sobie anty kampanię jeżdżąc po kraju, nie rozstrzygając pilnie nabrzmiałych spraw.

Patrzcie no państwo, jak politycy PiS się urządzają na "dobrą zmianę dla siebie"? Już proponują kandydatów, obywatelom szepczą do ucha, głosujcie za nami, a my wam damy tu, sto, tam pińćset, a sobie... po kilkadziesiąt tysięcy ? Już dzisiaj nikt nie nabierze się na obłudne, niezgodne z konstytucją obietnice, które powodują podziały i niezgodnie z Art. 71 konstytucji.

Państwo nie ma rozdawać pieniędzy z budżetu jak to przewidziano w programie 500+ dla rodzin od 2 i więcej dzieci, bez uwzględniania dochodu i potrzeb danej rodziny (Art. 71) . Konstytucja Art. 84.Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Każdy, to nie tylko pracownik, właściciel, polityk, rencista czy emeryt, ale i ten kto otrzymuje 500 zł ? Chcę wiedzieć jaki jest budżet, bo w nim nic się nie zgadza. Na wybory zaklepano 460 mln zł, potrzeba ponad 600 mln zł. Premier MM powiadomił, że na dzień dzisiejszy jest nadwyżka 3,5 mld zł w budżecie. Kto ten chaos nieprofesjonalistów ogarnie ?

Dlaczego B.Szydło zaniedbuje podstawowe urzędowe obowiązki - robi sobie wycieczki dot. kampanii wyborczej . Jedzie do Krościenka i spływa Dunajcem,?! Czy wszystko po Niej spływa, ??? W sejmie zaczęły się "palące, pilne sprawy" dot. problemów społecznych, dzieci i dorosłych dyspanseryjnych. Jako wicepremier d/s społecznych wycieczki i kampania wyborcza to nie jest jej obowiązek jako funkcjonariusza państwa. Powinna ponieść odpowiedzialność za brak prawidłowego rozdzielenia środków z budżetu - 24 mld. zł na 500+, bez uwzględnienia kryterium dochodowego, co spowodowało zablokowanie innych palących potrzeb. ?!

Po co komu "grające ławeczki", czy to zabawa w przedszkolaki ? Kto ma czas się wygłupiać i słuchać grania z ławki ? Po co miliony złotych na ten cel ? Co to za niegospodarność ???!!!