Wybory samorządowe 2018. Od najbliższego głosowania okręgi wyborcze mają nowy kształt

matts06 16 minut temu Oceniono 1 raz 1

W Warszawie widać, że PO tak samo jak PiS w du... ma demokrację, którą to cały czas ma na ustach. Ustawianie okręgów byle tylko utrzymać duopol POPiS, nawet Komisja Wyborcza powiedziała, że w niektórych okręgach to co robi PO jest niezgodne z prawem. Tak więc gratulacje dla PO, i wy chcecie by na was głosować...