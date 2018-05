Dlaczego "szeregowy poseł Macierewicz" ma samochód i ochronę ŻW? Odpowiedź ministerstwa

krynolinka 29 dni temu Oceniono 79 razy 71

Można odwrócić sytuację. Pan Antoni nie jest chroniony, tylko pilnowany. Żeby czegoś jeszcze większego niż do tej pory nie odpierniczył..Ale..cicho...żeby tylko się nie zorientował. Bo jak zwieje to najlepsze spece od poszukiwania uciekinierów go nie znajdą.