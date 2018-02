Media w Izraelu: Polski rząd zamraża ustawę o IPN. Ma przyjechać delegacja z Warszawy

tomtg123 3 godziny temu Oceniono 35 razy 29

Pomijając fakt, że ustawa o IPN jest głęboko idiotyczna, chciałbym postawić takie pytanie :

na czym polega "zamrożenie prawa", które zostanie opublikowane w dzienniku ustaw ?

Co to takiego to zamrożenie, na czym to polega ? Polski system prawny nie przewiduje zamrażania obowiązującego prawa na życzenie jakieś pana Zbyszka albo pana Jarka.

Z wypowiedzi polityków PiS wynika, że "zamrożenie" polega tym, że prokuratorzy tego prawa nie będą przestrzegać przynajmniej przez pewien czas i już dziś politycy PiS jawnie to deklarują ?

Czy w takim razie czy sami prokuratorzy nie staną się przestępcami ... ? Czy politycy PiS, którzy chcą to wymóc na prokuratorach, też nie staną się przestępcami ?

Jak inaczej zinterpretować sytuację, gdy prawo formalnie obowiązuje, ale prokurator zapowiada, że nie będzie tego prawa przestrzegać ?



Do takich absurdów doszedł PiS. No cóż - brawo, brawo, brawo... Nic nie zaszkodzi idiotom bardziej, niż ich własna głupota.