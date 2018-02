"To konflikt Polski z całym narodem żydowskim". Dziennikarz Bergman uderza w Morawieckiego

Dzisiaj w "Faktach po faktach" gościem był Ronen Bergman, dziennikarz, który zapytał premiera Morawieckiego o zbrodnie Polaków na swojej rodzinie.

W wywiadzie dziennikarz wyjaśnił, że podczas konferencji w Monachium nie chciał zadawać pytania, ale zdziwił go fakt, że w nie pojawia się temat ustawy o IPN. - Poprosiłem więc o możliwość wypowiedzi - powiedział dziennikarzowi TVN Renon Bergman. - Chciałem zapytać coś bardzo ogólnego, ale gdy już stałem, wróciły do mnie wspomnienia o mojej matce - stwierdził.

"To nie był błąd w tłumaczeniu"

Bergman przyznaje, że liczył na wyjaśnienia ze strony Morawieckiego. Tymczasem, jak mówi, wypowiedź premiera go zszokowała. - Ludzie mają do czynienia z krótkim zdaniem o tym, że byli polscy sprawcy tak, jak byli żydowscy. Ale jak posłuchacie całej wypowiedzi, zrozumiecie, że on się nie pomylił. To nie jest coś, co mogło być błędem w tłumaczeniu - stwierdził i dodał, że Morawiecki był szczery w tym, co mówi. - Morawiecki zrównuje Polaków, którzy pomagali nazistom i Żydów, którzy także im pomagali. Ja to od niego usłyszałem i nie widziałem żadnego sprostowania tych słów.

Polska kontra cały naród żydowski

Według dziennikarza Izraelczycy to naród, który łatwo przebacza. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy pojawia się kwestia Holocaustu. - Dopóki premier nie powie, że nie można zrównywać polskich sprawców z rzekomymi żydowskimi sprawcami oraz ustawa o IPN nie zostania odwołana, nie będzie przebaczenia - powiedział. - To nie jest Polska kontra Izrael to Polska kontra cały naród żydowski - dodał.

Według niego premier powinien przeprosić. - Morawiecki nie jest winien mi przeprosin, jest winny przeprosiny wszystkim Żydom.

