Schetyna na Radzie Krajowej atakuje PiS. Ale to Sikorski wywołał najwięcej komentarzy

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział na Radzie Krajowej, że ugrupowanie będzie wychodzić z inicjatywami mającymi na celu złagodzenie, jego zdaniem, "katastrofalnych skutków" rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Krytykował głównie politykę zagraniczną rządu, która powoduje, w jego opinii, utratę sojuszników i osamotnienie Polski na arenie międzynarodowej. Rada odbyła się pod hasłem "Tak dla Europy". Zaprezentowano na niej nagranie z przesłaniem europejskich polityków do Polaków. Wzywali oni m.in. do "pozostania w Europie".

Schetyna obiecał "wielką, merytoryczną, narodową debatę" o wprowadzeniu w Polsce euro. Miałaby się ona odbyć w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Podczas spotkania Rady Krajowej PO w Warszawie Grzegorz Schetyna mówił, że sprawa euro jest jednym z kluczowych projektów planowanych przez jego ugrupowanie. Podkreślał, że PO chce, aby Polska "była w rdzeniu unijnym".

Schetyna był krytykowany za poświęcenie zbyt dużej części wystąpienia krytyce PiS, zamiast swoim propozycjom, a także za kilka przejęzyczeń. "Grzegorz Schetyna - zmagania z prompterem" - skomentowała Joanna Lichocka z PiS.

Dobrze wystąpienie szefa PO ocenił Przemysław Szubartowicz. "Schetyna stanął na antypodach pisowskiej destrukcji w polityce zagranicznej i pokazał, że samotna, naburmuszona, groteskowa, ksenofobiczna, antysemicka, nienawistna, chora na megalomanię Polska Kaczyńskiego musi mieć alternatywę. To wyzwanie dla wszystkich demokratów. Albo-albo" - napisał.

"Wracają bić się z PiS Sikorski i Bieńkowska"

Po Schetynie przemówienie wygłosił Radosław Sikorski. On także mówił o kwestiach zagranicznych, przypominając m.in. swoje osobiste doświadczenia jako szef dyplomacji. Atakował też bezpośrednio Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza. - Prosiłem pana, żeby świra Macierewicza odwołać. Mnie zajęło to dwa miesiące. A pan po 2 latach przyznał mi rację - powiedział kierując słowa do prezesa PiS.

Sikorski dodał, że Kaczyński "Polaków nie złamie". - Nie takich dyktatorków jak pan obalaliśmy - stwierdził. M.in. te słowa wywołały wiele komentarzy zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników PiS.

Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej" chwalił "mocny, amerykański styl przemówienia" Sikorskiego.

Sikorskiemu dostało się od Marcina Zyśka z partii Razem. "Sikorski mówi o tym, że PiS haniebnie uhonorował Brygadę Świętokrzyską. Przecież PO też honorowało ją w Sejmie" - napisał.

Czy wystąpienie Sikorskiego oznacza, że szykuje się on na powrót do polityki? "Nie zamierzam wracać do wielkiej polityki" - mówił Jackowi Czarneckiemu z Radia ZET.

"Reasumując: szef PO przypomniał sobie, że był szefem MSZ. Wracają bić się z PiS Sikorski i Bieńkowska. PO stawia na "nowoczesny patriotyzm", politykę zagraniczną i mocno polaryzującą debatę o euro, czyli mocniejszą integracji Polski z UE. Rzuconej rękawicy PiS nie zignoruje" - ocenił Nizinkiewicz.