Schetyna: Rząd PiS przykleja nam wszystkim gęby tępego, zadowolonego z siebie ksenofoba

laborantkolaborant pół godziny temu

ale czy czerska choć raz się zająknęła, że izraelski dziennikarz - ten od pytania do morawieckiego - to zwykły oszust, który bezczelnie kłamał w sprawie swojej matki?

nie, bo to nie pasuje do czerskiej tezy.

to nie rząd przyprawia nam gębę zaściankowego antysemity, tylko szwadrony czerskich propagandzistów, które dwoją się i troją cytując nawet oczywiste łgarstwa, byle tylko judzić.