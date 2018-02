Nowy dzień, nowa teoria ws. tupolewa. Macierewicz twierdzi, że "bombę podłożono w Samarze"

chi-neng 3 godziny temu Oceniono 63 razy 47

Hahaha...hahaha....Trzymajcie mnie!



KWIECIEN sie zbliza, milowymi krokami a sekta szalej coraz bardzie, BO NIE MA 'TROTYLOWEGO PODKLADU' POD ZAMACH!



Teraz mozemy oczekiwac 24 teorii i hipotez na dobe, co 10 -go kwietnia...



"JESTESMY CORAZ BLIZEJ PRAWDY!"



• Zamordowaliscie mojego sp brata!

• Mordy zdradzieckie!

• Kanalie!

• Wieprze!

• Będzie klęska tych, którzy są łotrami

• I żadne krzyki temu nie pomogą.

• My tu będziemy i my tutaj zwyciężymy.

• Zwyciężymy!

• Będzie wolna Polska!

• Będzie prawda o Smoleńsku!

• I będzie klęska tych, którzy są łotrami, którzy tutaj czymś rzucają.

• Ale powtarzam!

• Nic wam to nie pomoże!

• Przegraliście moralnie!

• Przegraliście politycznie!

• i przegracie do końca!

• Jestescie dzisiaj partia zewnetrzna!

• Jestescie i byliscie zawsze!

• Jesteście przeciwko Polsce!

• Wy kompromitujecie Polskę!"



JUZ TUZ TUZ !



NIEBAWEM WRESZCIE ODETCHNIEMY W TWORKACH!