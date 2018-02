Nominacje generalskie w dzień "Żołnierzy Wyklętych". BBN podało listę nazwisk awansowanych oficerów

rozdeptany_przez_pis_robak 3 godziny temu Oceniono 24 razy 22

Kultywowanie "bohaterstwa" bandytów wyklętych, to wielki błąd. To nie są bohaterowie a bandyci i głupcy. Mocarstwa dokonały politycznego i terytorialnego podziału Europy. Na co bandyci wyklęci liczyli, że nastąpi zmiana ustaleń z Teheranu, Jałty i Poczdamu? Głupota bandytów wyklętych jest porażająca a mordowanie ludzi i palenie wsi zasługuje na wieczne potępienie. Czego chcieli ci bandyci? Trzeciej wojny światowej? Sądzili, że zachód zawiąże koalicję i wypowie wojnę ZSRR? W imię takich ideałów bandyci wyklęci dokonywali morderstw.

Wręczanie nominacji generalskich w tym dniu to hańba! Pisobolszewia fałszuje historię. W chamski, perfidny i bandycki sposób narzuca fałszywą narrację. Niszczy bohaterów gloryfikuje bandytów.