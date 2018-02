"Fala złych opinii o Polsce przypomina tsunami". Tusk o kryzysie relacji Polska-Izrael

mam45 godzinę temu Oceniono 19 razy 11

Dobre imię i opinia o Polsce to zasługa m.in.premiera Tuska. "Dobra niedouczona zmiana" zrujnowała wszystko w tydzień a my się mamy nie martwić?? Jego ambasady interweniowały w ok. 1000 przypadków.w sprawie "polskich" obozów. Co robią obecne?