"Dwie kadencje i do domu". Wałęsa apeluje do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

92ilme 2 godziny temu Oceniono 18 razy 6

Adamowicz jest tak skorumpowany, ze jesli nie wygra wyborow to w krotkim czasie trafi do wiezienia. On ze strachu kandyduje, bo jak nie zostanie na stanowisku to nie bedzie mogl zastraszac i wplywac na urzednikow i wymiar sprawiedliwosci. Jego klika bedzie pchala go na stanowisko, bo z Adamowiczem wielu urzednikow wyleci z posad, a moze trafi do wiezienia. Adamowicz robi cos dla Gdanska tylko w wolnym czasie miedzy kreceniem wlasnych lodow. Nie rozliczyl sie jeszcze przed fiskusem i prokuratura ze swoich 8 mieszkan "kupionych" za pensje i "podarowanych" mu przez tesciowa, przepisanych na Zone i tesciowa. Prokuratura krajowa wie doskonale, ze sadownictwo gdanskie Adamoicz ma w kieszeni i dlatego sprawa przeciwko Adamowiczowi toczy sie w Poznaniu. Czy naprawde takiego prezydenta chce miec Gdansk? To lepiej juz na tym stanowisku posadzic Slowika, albo innego Perschinga. Efekt bedzie ten sam.