"Zacząłem odczuwać większy ból". Biegli zajmą się sprawą incydentu z udziałem posła PiS

Do incydentu z udziałem obu posłów doszło w lipcu zeszłego roku. Podczas obrad w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o reformie Sądu Najwyższego.

Atmosfera na sali była i tak już mocno napięta. Przypomnijmy, że wcześniej głos - poza porządkiem obrad - zabrał Jarosław Kaczyński, który nazwał opozycję "kanaliami" i "zdradzieckimi mordami".

Wtedy doszło do otwartej dyskusji poza ławami sejmowymi. Według pokrzywdzonego posła PiS, poseł Tomasz Lenz opuścił zajmowane przez siebie miejsce i udał się w stronę ław poselskich zajmowanych przez klub PiS, w tym przez prezesa partii. Świadkiem była też posłanka Platformy Obywatelskiej Kinga Gajewska, która ostrą dyskusję nagrywała komórka. To nie spodobało się posłowi PiS Dominikowi Tarczyńskiemu, który nawet próbował wyrwać jej telefon. Wtedy do awantury włączył się Tomasz Lenz. Poseł podszedł do Józefa Leśniaka i popchną go w plecy.

Po tych wydarzeniach poseł Leśniak zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Lenza. Jak mówił poseł PiS w TVP Info, "na skutek tego, co się wydarzyło, zacząłem odczuwać coraz większy ból".

- Następnego dnia te dolegliwości były na tyle uciążliwe, że poszedłem do lekarza sądowego, który skierował mnie do szpitala MSWiA. Po dokonaniu oględzin i badaniu tomografem stwierdzono potłuczenie kręgosłupa - mówił w lipcu zeszłego roku Leśniak.

Jak podaje RMF FM, teraz biegli mają ustalić, czy popchnięcie w plecy mogło spowodować opisane obrażenia.

Art. 222 par. 1 Kodeksu karnego mówi, że: Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.