Lwica lewicy dostała program w prawicowej TV. Warunki? Wymarzone. "Bez cenzury i ograniczeń"

Aleksandra Jakubowska w środę wieczorem pierwszy raz poprowadziła "Wieczór z…" w telewizji będącej częścią spółki medialnej Fratria, wydawcy m.in. tygodnika "W Sieci" oraz portali internetowych wPolityce.pl i wGospodarce - przypomina portal Wirtualnemedia.pl.

Była posłanka SLD nie ukrywa, że warunki na jakich zaproponowano jej powrót do zawodu dziennikarza, to "warunki wymarzone", "bez cenzury i ograniczeń". Jak mówi, do programu może zaprosić, kogo chce i mówić, o czym chce.

Lwica lewicy publicystką w telewizji wPolsce.pl

Zanim była rzecznik rządu Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza pojawiła się jak współprowadząca program w TV wPolsce.pl, bywała częstym gościem stacji. Była "lwica lewicy" (bo tak ją nazywano) chętnie komentowała bieżące wydarzenia polityczne, w tym m.in. sprawę KRS i niepowołania asesorów sądowych, kiedy mówiła, że ta decyzja oznacza "strzał w kolano". "To jest krzywda wyrządzona młodym ludziom, którzy mogliby zasilić wymiar sprawiedliwości" - przekonywała Jakubowska.

Innym razem Aleksandra Jakubowska szczerze wyznała, że zmiana na stanowisku premiera w rządzie PiS jest dla niej niezrozumiała. "Nie przekonuje mnie tłumaczenie, że jest to próba otwarcia się na elektorat centrowy" - podkreśliła publicystka, jak przedstawiano byłą polityk przez lata związaną z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.

"Wstyd jest nie mieć aborcji, jak nie mieć torebki Louis Vuittona"

Krytycy zarzucają Jakubowskiej, że po zerwaniu z SLD, była polityk zerwała także z lewicowymi poglądami, czym zaskarbiła sobie przychylność prawej strony. Była prowadząca "Dziennik telewizyjny" krytykuje m.in. feministki i kobiety w ogóle za udział w Czarnym proteście. W wywiadzie w magazynie "Plus Minus" mówiła m.in.: "Rozumiem poetykę demonstracji, ale to, co tam wykrzykiwano czy wypisywano, po prostu było wulgarne i epatowało straszliwym chamstwem". W tym samym wywiadzie, dziennikarka stwierdziła, że daleko jej do lewicy, i szokują ją postulaty dotyczące swobodnego dostępu do aborcji.

"Dożyliśmy czasów, w których na salonach wstyd jest nie mieć za sobą aborcji. Tak jak wstyd jest nie mieć torebki Louis Vuittona za kilkanaście tysięcy, tak i wstyd nie mieć choć jednej aborcji i nie opowiadać o niej" - mówiła w "Rz".

Trzy wyroki, w tym jeden nieprawomocny

Wirtualnemedia.pl przypominają karierę Jakubowskiej, która w PRL przez 10 lat należała do PZPR, już po 1989 roku była m.in. rzecznikiem prasowym rządu Włodzimierza Cimoszewicza, później posłanką SLD, a także przez rok - od 2001 roku - wiceministrem kultury. Po wybuchu afery Rywina, Aleksandra Jakubowska, która nadzorowała pracę nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, została prawomocnie skazana na 8 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na dwuletni okres próby.

Jakubowska ma na swoim koncie także nieprawomocny wyrok związany z nieprawidłowościami przy ubezpieczeniu elektrowni w Opolu oraz za potrącenie rowerzysty, gdy prowadziła samochód pod wpływem alkoholu.

Przeszłość Aleksandry Jakubowskiej nie miała jednak wpływu na decyzję zarządu spółki Fratria, który przyznał jej współprowadzenie audycji w telewizji wPolsce.pl. "Pierwszy wieczór prowadzony przez @AJakubowska1 na antenie telewizji @wPolscepl za nami. Pełen profesjonalizm, jakość, uśmiech i niepodrabialny styl. Dziękujemy!" - napisał po programie Michał Karnowski.

"Lustrowanie dziadków to raczej wasza specjalność, szanowni państwo. Ja czekam z utęsknieniem na materiały pani redaktor Jakubowskiej o korupcji. Serio nie widzicie, że się ośmieszacie?" - ocenił Adrian Zandberg z Partii Razem.

"Aleksandra Jakubowska, obok dr Magdaleny Ogórek, dołączyła do prawicowych dziennikarzy. Czemu ja się tak opierałem przed tymi pochodami na 1 maja?" - napisał użytkownik Twittera Rafał Dudkiewicz.