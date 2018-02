Owsiak obawia się nowej ustawy, która może zablokować WOŚP. Minister zadowolony z krytyki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma przedstawić nowelizację ustawy o zbiórkach publicznych. Chodzi o możliwość zablokowania konkretnych kwest, jak np. tej na Janusza Walusia, który w RPA zamordował Chrisa Haniego. Ministerstwo Joachima Brudzińskiego ma mieć możliwość blokady zbiórki z uwagi na "ważny interes państwa" lub "zasady współżycia społecznego". Organizacje apelują, by nie zmieniać prawa, a prawnicy wyjaśniają, że w sprawie Walusia to ministerstwo nie dopełniło swoich obowiązków - kwesta nie spełniała warunków i ktoś to przegapił.

Ministerstwo zablokuje WOŚP?

Głos w sprawie zabrał Jerzy Owsiak. We wpisie na Facebooku przytoczył pięć wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które Owsiak nazywa "nieprawdziwymi oskarżeniami i bzdurami".

Na ten moment pan Jaki może sobie swobodnie bzdurzyć dalej, ale za chwilę, niestety, te bzdury mogą mieć konkretny i bardzo szalony wymiar, bo wg nowych, przygotowywanych przez władzę przepisów dotyczących zbiórek publicznych, szef resortu, chociażby na podstawie takich wątpliwości swojego kolegi, może w ogóle zakazać organizacji zbiórki, formułując podstawę złożoną ze słów, które przeczytaliście powyżej

- napisał Owsiak. Dodał, że nowe przepisy pokazują "ogromną niedbałość o szczegóły i są nastawione na budowanie niejasnych 'pól' do wszelkiego rodzaju interpretacji i podejmowania arbitralnych decyzji".

Szef WOŚP podkreślił, że tak daleko idącego prawa tłumaczyć jednym przykładem i chęcią powstrzymania działalności stowarzyszeń czy fundacji związanych z ideologią faszystowską. "Sektor pozarządowy w Polsce rozwija się świetnie i jego absolutna, bezdyskusyjna większość, powtarzam - absolutna większość wykonuje świetną robotę. Teraz z powodów czysto politycznych ktoś chce położyć na tym łapę. My wyrażamy absolutny sprzeciw wobec kolejnej ustawy, która powstaje 'za zamkniętymi drzwiami'" - podsumował.

Minister zadowolony z krytyki

Na wpis odpowiedział szef MSWiA Joachim Brudziński. Na Twitterze napisał:

Skoro dzisiaj MSWiA krytykują Owsiak i Międlar to znaczy, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku.