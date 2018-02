"Wiadomości" analizują kradzież 50 zł. Ekspert mówi o "dominującej ręce" i roli portfela

edimerc 2 godziny temu Oceniono 15 razy 3

Tak to już w życiu bywa, że za roztargnienie płaci się czasami znacznie wyższą cenę, czasami najwyższą. I nie ma zlituj się, jak z lubością powtarzają prawnicy "twarde prawo ale prawo". Nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek sąd kogokolwiek uniewinnił z powodu roztargnienia. Czy gdyby to był Kowalski to też mógłby liczyć na powołanie przychylnego biegłego i przychylność oskarżyciela oraz pełne współczucie sądu? Przecież dla każdego jest oczywiste, że nawet nie byłoby zawahania - winien w 5 minut rozprawy!

A jeśli ten niezwykle roztargniony sędzia np. kiedyś przed przejściem dla pieszych pomyli pedał hamulca z gazem to też łaskawi koledzy go uniewinnią? No przecież należałoby być konsekwentnym.

A co do konkretów - czy sąd sprawdził czy sędzia, gdy się zorientował że ma w kieszeni niespodziewany banknot to zrobił cokolwiek aby go oddać? Ach tak , był tak zagubiony że nie wiedział co zrobić. Czy on w ogóle nadaje się na sędziego?