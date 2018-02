Co szykuje Mateusz Morawiecki? Zapowiadają się kolejne zmiany w rządzie. Polityk PiS się wygadał

kiks11 wczoraj Oceniono 48 razy 44

Potężne reformy. No bajka, chyba reformy szydłowej, albo mazurek, rzeczywiście wielkie, bo i kuferki wielgachne. Co do reform państwa, to jeżeli totalną rozpierduchę nazywa się reformami i to potężnymi, to to trzeba mieć potężny problem z ogarnięciem rzeczywistości. Zaraz, zaraz, czy to powiedział sasin? No to wszystko jasne, pacjent ma problem ze liczeniem do dziesięciu, po prostu nie ogarnia tematu.